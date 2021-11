Teambaas Horner (Red Bull): teamorders horen bij Formule 1

Teamorders vormen een onderdeel van de Formule 1, omdat het een teamsport is. Dat zei teambaas Christian Horner van Red Bull, de renstal van WK-leider Max Verstappen, veelbetekenend over de situatie van zijn tweede coureur Sergio Pérez. De Mexicaan is ook aan een goed seizoen bezig en is erop gebrand om zondag voor eigen publiek de Grote Prijs van Mexico te winnen. Daarmee zou Pérez geschiedenis schrijven. Nog nooit won een Mexicaan in eigen land de Grand Prix in de Formule 1.

Pérez moet echter ook rekening houden met de cruciale positie van teamgenoot Verstappen, die met nog vijf races te gaan in de WK-stand een voorsprong van 12 punten heeft op titelhouder Lewis Hamilton (Mercedes). “Een moeilijke beslissing”, antwoordde Horner op de vraag of hij Peréz eventueel zou opdragen om Verstappen te laten inhalen als de Mexicaan zondag aan de leiding zou rijden.

“Ons belangrijkste doel is om beide kampioenschappen te winnen”, doelde Horner op de wereldtitels bij de coureurs en bij de constructeurs. In dat laatste klassement dient Red Bull nog 23 punten goed te maken op Mercedes. “Verstappen en Pérez weten wat ze moeten doen om dat doel te bereiken. Je kunt teamorders niet uitsluiten, maar je kunt er ook niet zomaar vanuit gaan.”

Horner: “Onze voorkeur gaat uit, als Pérez in de leidende positie rijdt, om hem te zien winnen in zijn thuisrace. Een grotere prestatie bestaat er niet voor een thuisrijder. Maar aan de andere kant kennen we natuurlijk ook de belangen die er met Verstappen op het spel staan. Daarom benaderen we deze race als elke andere race, omdat er net zoveel punten voor de WK-stand van de coureurs te verdienen zijn. We werken echter als een team en daarom zijn teamorders soms noodzakelijk om onze doelen te bereiken. Ik twijfel er ook niet aan dat we in de resterende vijf races daar nog meer en meer mee te maken zullen krijgen.”