Tennissters in Billie Jean King Cup thuis tegen Spanje

De Nederlandse tennissters nemen het volgend jaar in de kwalificatieronde voor de Billie Jean King Cup op tegen Spanje. Oranje wacht in het landentoernooi, de opvolger van de Fed Cup, op 15 en 16 april een thuiswedstrijd. De ondergrond en locatie worden pas later bekend.

Mocht Nederland Spanje weten te verslaan, dan verzekeren de tennissters zich van de Billie Jean King Cup Finals van volgend jaar.

Kort na de loting maakte tennisbond KNLTB bekend dat Elise Tamaëla Paul Haarhuis opvolgt als captain.