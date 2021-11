Veldrijder Kamp opnieuw Europees kampioen bij beloften

Veldrijder Ryan Kamp heeft in het Drentse Wijster zijn Europese titel bij de beloften geprolongeerd. De veldrijder uit Raamsdonksveer pakte op het parcours op en rond de VAM-berg het goud. De Belgen Niels Vandeputte en Thibau Nys werden tweede en derde.

Kamp was vorig jaar in Rosmalen Europees kampioen in de categorie onder 23 jaar geworden. Een seizoen eerder had hij de wereldtitel bij de beloften veroverd.

De 20-jarige Kamp was na een snelle wedstrijd in de sprint op de VAM-berg net wat sneller dan zijn Belgische concurrenten Vandeputte en Nys.