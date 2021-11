Verstappen maakt indruk tijdens tweede oefensessie in Mexico

Formule 1-coureur Max Verstappen van Red Bull heeft tijdens de tweede vrije training voor de Grand Prix van Mexico indruk gemaakt. De WK-leider liet op het Autódromo Hermanos Rodríguez in Mexico-Stad de beste rondetijd noteren: 1.17,301. Daarmee was de Nederlander een halve seconde sneller dan zijn Britse rivaal Lewis Hamilton.

De zevenvoudig wereldkampioen en titelverdediger van Mercedes klokte 1.17,810 en dat was de derde tijd. Zijn Finse ploeggenoot Valtteri Bottas gaf met een rondetijd van 1.17,725 iets minder toe op de Nederlandse kopman.

Verstappen moest tijdens de eerste vrije training eerder op de dag nog genoegen nemen met de derde tijd: 1.18,464. Bottas was toen het snelste met 1.18,341, gevolgd door Hamilton (1.18,417).

Hamilton belandde ook tijdens de tweede oefensessie buiten de baan in het gras. Tijdens de eerste vrije training overkwam hem dat ook en daarna keerde hij op onreglementaire manier terug op het circuit. Dat kwam hem op een reprimande van de wedstrijdleiding te staan. De Fin Kimi Räikkönen (Alfa Romeo) ontving voor dezelfde overtreding eveneens een waarschuwing na de eerste sessie. Na drie reprimandes in een seizoen volgt een gridstraf van tien plaatsen terug, maar voor beide coureurs betrof het de eerste waarschuwing in deze jaargang.

Thuisrijder Sergio Pérez reed twee keer de vierde tijd, 1.18,610 in de eerste sessie en 1.17,871 in de tweede vrije training. De Mexicaan moest de eerste oefensessie aanvankelijk vrij snel staken. De teamgenoot van Verstappen maakte een schuiver waarbij zijn bolide schade opliep aan de achtervleugel. Tot grote vreugde van het Mexicaanse publiek kon hij de eerste vrije training later alsnog hervatten.

Verstappen heeft in het wereldkampioenschap 12 punten voorsprong op Hamilton, met nog vijf grands prix te gaan. De derde vrije training is zaterdag op het hooggelegen circuit van Mexico-Stad waarna de kwalificatie wordt afgewerkt.

Verstappen won de Grote Prijs van Mexico in 2017 en 2018. Hamilton pakte de winst in 2019. Vorig jaar ging de GP van Mexico niet door vanwege de coronapandemie.