Vriends en Emegha leiden Sparta naar zege op Willem II

Sparta heeft bij een zwak Willem II de tweede zege van het seizoen geboekt. De club uit Rotterdam van coach Henk Fraser won in Tilburg met 3-0 door treffers van Bart Vriends en Emanuel Emegha en klimt daarmee met 10 punten naar de zestiende plaats. Willem II blijft staan op 18 punten.

Willem II begon het seizoen goed maar is al vier duels zonder zege. Tegen Sparta stuurde coach Fred Grim dezelfde spelers het veld in als bij de 5-1-nederlaag bij FC Utrecht. De thuisploeg kwam ook tegen Sparta al snel onder druk te staan.

Na schoten van Lennart Thy (naast) en Emanuel Emegha, waarop doelman Timon Wellenreuther redding bracht, kopte Vriends de Rotterdammers naar 1-0 uit een voorzet van Bryan Smeets. Elf minuten later was het opnieuw raak, dit keer uit een corner van Sven Mijnans. Vriends kon opnieuw hard binnenkoppen en maakte voor het eerst in zijn profcarrière twee doelpunten in een wedstrijd.

Willem II probeerde het wel in de tweede helft, maar kon maar niet echt gevaarlijk worden. Emegha stelde in de 79e minuut de zege helemaal veilig voor Sparta. Hij kopte op aangeven van Vito van Crooy de derde treffer van langs doelman Wellenreuther.