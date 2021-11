Xavi Hernández nieuwe coach FC Barcelona

Xavi Hernández volgt de ontslagen Ronald Koeman op als coach bij FC Barcelona. De club maakte in de nacht van vrijdag op zaterdag bekend dat hun voormalige middenvelder het team voor minstens twee seizoenen zal leiden. Naar verwachting arriveert Xavi dit weekend in Barcelona en wordt hij maandag gepresenteerd aan het publiek. Daarna volgt een persconferentie.

De 41-jarige Xavi heeft bijna zijn hele carrière voor de Spaanse topclub gespeeld en gold als de gedroomde opvolger om de positie van Koeman over te nemen. Als voetballer pakte hij met Barcelona 25 prijzen, waaronder vier keer de Champions League. Sinds 2019 was hij trainer bij Al Sadd, in Qatar. Volgens Barcelona heeft hij daar inmiddels opgezegd om terug te kunnen keren naar Camp Nou.

Koeman werd eind vorige maand ontslagen, enkele uren na de nederlaag van zijn team tegen Rayo Vallecano. Zijn positie bij de Spaanse club was al langer wankel.