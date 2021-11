Zwemmer Kamminga grijpt nipt naast Europees goud 200 schoolslag

Zwemmer Arno Kamminga heeft bij de EK kortebaan in Kazan ook op de 200 meter schoolslag naast de Europese titel gegrepen. Hij moest genoegen nemen met het zilver, de kleur die hij ook won op dit onderdeel bij de Olympische Spelen in Tokio. Kamminga moest in de finale Ilja Sjimanovitsj uit Belarus één honderdste van een seconde voor zich dulden.

Kamminga slaagde er eerder niet in zijn Europese titel kortebaan op de 100 meter schoolslag te prolongeren. Het werd op dat onderdeel een bronzen plak.

In de finale van de 200 schoolslag lag Kamminga na 150 meter op de vierde plek en moest hij in de laatste twee banen een uiterste krachtsinspanning leveren om er nog een medaille uit te slepen. Hij wist in de laatste meters de Zweed Erik Persson (vierde) en de Rus Michail Dorinov (brons) nog te passeren, maar Sjimanovitsj tikte nipt eerder aan en behaalde het goud in 2.01,73. Kamminga klokte 2.01,74.