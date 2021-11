Golfer Wil Besseling eindigt in middenmoot bij Portugal Masters

Golfer Wil Besseling is bij de Portugal Masters in de middenmoot geëindigd. De 35-jarige Nederlander sloot de vierdaagse in Vilamoura af met een ronde van 68 slagen (-3). Daarmee belandde hij op een score van 282 (-2), goed voor de 43e plaats in de eindstand.

De Belg Thomas Pieters won het evenement van de Europese Tour. Hij eindigde dankzij een slotronde van 68 slagen op een totaal van 265. Voor de 29-jarige Pieters was het zijn vijfde titel in dit profcircuit.

Joost Luiten wist zich vrijdag niet voor het slotweekeinde in Vilamoura te plaatsen.