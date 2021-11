Red Bull-coureurs balen in Mexico van Tsunoda

Max Verstappen en Sergio Pérez waren na de kwalificatie voor de Grote Prijs van Mexico niet te spreken over Yuki Tsunoda. De 21-jarige Japanner verpestte onbedoeld de laatste ‘vliegende’ ronde van de Red Bull-coureurs.

Teambaas Christian Horner van Red Bull zei tegen Sky Sports dat zijn coureurs “Tsunoda-ed” waren, waarmee hij bedoelde dat de Japanner schuldig was aan het tegenvallende resultaat in de kwalificatie. “Ik snap niet waarom hij op dat deel van het circuit aan het cruisen was. Het is teleurstellend, want onze coureurs hadden er last van. Ze zijn beiden behoorlijk pissig.”

Tsunoda rijdt in de Formule 1 voor AlphaTauri, het satellietteam van Red Bull. De Japanner wilde aan het einde van de kwalificatie ruimte maken voor Pérez, die achter hem reed. Tsunoda ging in een snelle chicane van de racelijn af, maar wierp zo wel stofwolken op. De Mexicaan werd daardoor afgeleid en ging ook van de baan. Verstappen, die enkele seconden achter zijn teamgenoot Pérez zat, zag in de chicane beide coureurs naast de baan rijden en moest daardoor even van zijn gas af. De WK-leider zag zijn poging om een snellere rondetijd neer te zetten daardoor mislukken en moet de GP van Mexico starten vanaf de derde plek, achter de Mercedes-coureurs Valtteri Bottas en Lewis Hamilton.

“Ik weet niet precies wat er voor me gebeurde, maar ik zag ‘Checo’ en Yuki beiden wijd gaan”, aldus Verstappen. “Dat veroorzaakte een hoop stofwolken. Ik dacht dat er iemand was gecrasht. Ik ben hier al eens gepakt voor het negeren van gele vlaggen, dus ik nam wat gas terug. Ik verloor daardoor het momentum en ook wat tijd.” Over de boordradio uitte Verstappen in felle bewoordingen zijn frustratie.