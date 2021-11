Van der Haar: harde koers op VAM-berg was in mijn voordeel

Lars van der Haar wist dat hij iets moest proberen tegen de overmacht van de Belgen op de Europese kampioenschappen veldrijden in Wijster. Het tactische plan pakte volgens hem goed uit en na een zware wedstrijd werd hij voor de tweede keer Europees kampioen doordat hij de Belg Quinten Hermans kon achterhalen en nog kon lossen op de VAM-berg. “De continue achtervolging maakte het een harde wedstrijd en dat was in mijn voordeel”, zei de 30-jarige veldrijder.

“Ik voelde me heel goed en wist dat de Belgen naar me keken toen ik op de tweede plek reed. Daarom maakte ik een fietswissel om wat meer midden in de groep te komen”, legde Van der Haar uit. “Ik verloor alleen veel meer plekken dan ik had verwacht, maar ik moest iets doen om de Belgen te laten rijden. Ik wist niet of ik Quinten nog terug kon pakken. Heel fijn dat dat gelukt is.”

Voor Van der Haar is het de tweede Europese titel. In 2015 werd hij de eerste Europese kampioen bij de profs.