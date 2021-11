Veldrijder Van der Haar pakt op VAM-berg tweede Europese titel

Lars van der Haar is in Wijster voor de tweede keer Europees kampioen veldrijden geworden. De 30-jarige veldrijder klopte na een lange inhaalrace op en rond de VAM-berg in Drenthe de Belg Quinten Hermans. De Belg Michael Vanthourenhout pakte het brons.

Van der Haar pakte in 2015 de eerste Europese titel bij de profs. Hij versloeg toen in het Brabantse Huijbergen Wout van Aert en Kevin Pauwels.

Van der Haar zorgt in Wijster voor de vierde Nederlandse titel bij deze EK. Ryan Kamp en Shirin van Anrooij zegevierden bij de beloften en Lucinda Brand werd kampioen bij de vrouwen.

In de cross op de VAM-berg moest Van der Haar flink in de achtervolging. Hermans ging er in de vierde ronde vandoor bij zijn medekoplopers Vanthourenhout en Toon Aerts. Van der Haar liet in de achtervolging Eli Iserbyt, de man in vorm van de afgelopen weken, eerst achter. Daarna achterhaalde de Nederlander Vanthourenhout en Aerts en liet die ook weer achter.

Ronde voor ronde liep Van der Haar in op Hermans en in de voorlaatste ronde achterhaalde hij de Belg. Na een foutje van Hermans demarreerde Van der Haar en sloeg meteen een gat. Na tien ronden had hij op de finish 25 seconden op Hermans en 54 seconden op Vanthourenhout en had hij eindelijk weer eens zijn Belgische concurrenten verslagen.

Voor Van der Haar was het de eerste zege bij een cross sinds de Nacht van Woerden in oktober 2019. Vorig jaar eindigde hij als derde bij de Europese titelstrijd in Rosmalen.