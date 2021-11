Verstappen met glorieuze zege in Mexico dichter bij wereldtitel

Formule 1-coureur Max Verstappen heeft met een glorieuze zege in de Grand Prix van Mexico zijn leidende positie in het WK-klassement verstevigd. De kopman van Red Bull, die zich als derde had gekwalificeerd, pakte kort na de start resoluut de koppositie en stelde vervolgens foutloos zijn negende seizoenszege veilig.

Zijn grote rivaal Lewis Hamilton, als tweede gestart, moest in Mexico-Stad genoegen nemen met de tweede plek. Na 71 ronden in de ijle lucht van het hooggelegen circuit Autódromo Hermanos Rodríguez bedroeg zijn achterstand op Verstappen circa 16 seconden. De Mexicaan Sergio Pérez, teamgenoot van Verstappen, eindigde voor eigen publiek op de derde plaats.

Het seizoen telt nog vier grands prix. Volgende week zondag is de Grote Prijs van Brazilië in São Paulo.

De Fin Valtteri Bottas, die vanaf pole was gestart, kwam niet verder dan de vijftiende plek. De Mercedes-coureur, teamgenoot van Hamilton, wist in de eindfase nog wel het WK-punt voor de snelste ronde van Verstappen weg te nemen. De kopman van Red Bull heeft in de WK-stand nu 19 punten meer dan nummer 2 Hamilton. Hij zegevierde voor de derde keer in Mexico, na winst in 2017 en 2018.

Verstappen had een geweldige start. Vanaf de derde plek dook hij na het rechte stuk van buiten naar binnen als eerste de bocht in. Bottas kreeg in de bocht een tik van de Australiër Daniel Ricciardo, waardoor de Fin de controle over zijn bolide verloor. Beide coureurs konden na een bezoek aan de pitsstraat de strijd hervatten.

Na een aantal ronden achter de safetycar liep de voorsprong van de 24-jarige Nederlander gestaag op. De Brit klaagde in de vijftiende ronde over de kwaliteit van zijn banden. “Deze mannen zijn duidelijk te snel voor ons”, bromde Hamilton. De titelhouder doelde daarmee ook op Pérez, die hem als nummer 3 flink achterna zat.

In de dertigste ronde koos Hamilton voor nieuwe banden en vier ronden later volgde Verstappen. Daardoor reed Pérez, die zijn eerste pitsstop nog moest maken, tot groot enthousiasme van het Mexicaanse publiek een aantal ronden aan de leiding.

In de 41e ronde dook ook Pérez de pits in waarna Verstappen weer aan de leiding kwam. Even zorgde de Nederlander voor wat onzekerheid door te vragen hoe het met zijn linkervoorband was gesteld. Er bleek niets aan de hand, waardoor hij zijn voorsprong in de slotfase nog wat verder kon uitbouwen. Ondanks verwoede pogingen slaagde Pérez er niet in om Hamilton nog te passeren.