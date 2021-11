Verstappen start in Grote Prijs van Mexico achter Hamilton

Max Verstappen start zondag vanaf de derde plek in de Grote Prijs van Mexico. De leider in het kampioenschap van de Formule 1 heeft de Fin Valtteri Bottas en titelrivaal Lewis Hamilton voor zich in de startopstelling.

De Limburgse coureur van Red Bull sprak van een “waardeloze kwalificatie”. Hij had geen grip, zijn banden waren niet op temperatuur en hij moest inhouden in zijn laatste poging om de snelste ronde te rijden. “Ik weet niet wat er gebeurde, maar ik dacht dat iemand voor mij hard van de baan was gevlogen, dus ging een beetje van het gas af”, verklaarde Verstappen na afloop.

De Nederlander liet zich min of meer verrassen door Hamilton en Bottas, die in de trainingen hun Mercedes niet op snelheid kregen, maar in de kwalificatie ineens over het asfalt vlogen.

De strijd om de wereldtitel in de Formule 1 is ongemeen spannend. Verstappen leidt met 12 punten voorsprong op Hamilton. Er komen na de race in Mexico nog vier grands prix.