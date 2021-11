Zelfverzekerde Nageeye mikt op zege marathon New York

Atleet Abdi Nageeye wil historie schrijven en zondag als eerste Nederlander de marathon van New York winnen. De 32-jarige Nederlandse hardloper van Somalische afkomst denkt dat hij het kan. Zijn zilveren medaille op de olympische marathon heeft hem het benodigde zelfvertrouwen geschonken.

Zijn grootste concurrent in de 50e editie van de klassieker over 42,195 kilometer door de Amerikaanse metropool is normaliter Kenenisa Bekele. De 39-jarige Ethiopiƫr heeft als beste tijd 2.01.41 en liep nog maar zes weken geleden de marathon van Berlijn. Toch denkt de meervoudig olympisch- en wereldkampioen op 5000 en 10.000 meter dat hij voldoende hersteld is voor weer een topprestatie.

De marathon van New York moest vorig jaar vanwege de coronapandemie het jubileum uitstellen. Dit jaar kan het evenement wel doorgaan, zij het wel met wat beperkingen. Toch komen er naar verwachting ruim 30.000 hardlopers aan de start van de wedstrijd, die traditioneel start op Staten Island en finisht in Central Park. Het parcoursrecord is 2.05.06 en staat sinds 2011 op naam van de Keniaan Geoffrey Mutai.

De mannenrace met Nageeye, wiens Nederlands record op 2.06.17 staat, start iets over 14.00 uur Nederlandse tijd.