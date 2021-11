Basketballers Warriors steviger aan kop na zege op Rockets

De basketballers van Golden State Warriors blijven het goed doen in de Amerikaanse NBA. De ploeg won met 120-107 van Houston Rockets en verstevigde met die achtste zege van het seizoen de koppositie in de westelijke divisie. Jordan Poole was topscorer met 25 punten, vedette Stephen Curry noteerde 20 punten.

Kevin Durant was op dreef voor Brooklyn Nets, dat met 116-103 won van Toronto Raptors. De sterspeler produceerde 31 punten, 7 rebounds en 7 assists. Het was de tiende wedstrijd op rij dat Durant meer dan 20 punten scoorde. James Harden had ook een grote bijdrage aan de overwinning met 28 punten, 10 rebounds en 8 assists.

Regerend kampioen Milwaukee Bucks ging met 101-94 onderuit tegen Washington Wizards. Bradley Beal was de uitblinker bij de Wizards met 30 punten. Giannis Antetokounmpo deed zijn beste voor de Bucks met 29 punten en liefst 18 rebounds, maar de Griek kon de nederlaag van zijn ploeg niet afwenden.