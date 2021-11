Mercedes blijft vechten tot het einde

Mercedes geeft zich nog niet gewonnen in de titelstrijd van de Formule 1. “Niemand bij ons verlaat het circuit met de gedachte dat het kampioenschap ons aan het ontglippen is. We blijven strijdvaardig”, zei teambaas Toto Wolff na de Grote Prijs van Mexico, waarin kopman Lewis Hamilton een kansloze race reed tegen een oppermachtige Max Verstappen van Red Bull.

De achterstand van de Britse zevenvoudig wereldkampioen op Verstappen is opgelopen tot 19 punten. Er zijn nog vier races te gaan. “We moeten Red Bull en met name Max feliciteren met zijn zege. Hun snelheid was veel hoger dan de onze”, erkende Wolff. “Zelfs als onze coureurs bij het ingaan van de eerste bocht vóór Verstappen waren gebleven, hadden we niet gewonnen. Dan was Verstappen er later in de race wel voorbijgegaan. De tweede plaats van Lewis was eigenlijk een briljante prestatie, hij heeft feitelijk de schade beperkt.”

Wolff vreest dat de volgende race in Brazilië weer een lastige klus wordt voor Mercedes. “Het is traditioneel een circuit dat Red Bull beter ligt dan ons, maar daarna hebben we nog drie races waarin we alles gaan geven om de zaken in ons voordeel te keren.”