Verstappen wil nog niet denken aan de wereldtitel

Ook na zijn negende seizoenszege en een voorsprong van 19 punten op rivaal Lewis Hamilton, laat Max Verstappen zich niet verleiden al aan de wereldtitel in de Formule 1 te denken. “Nee, er is nog een lange weg te gaan. Hoewel het er natuurlijk goed uitziet”, zei de coureur van Red Bull na zijn dominante optreden in de Grote Prijs van Mexico. “Maar ik weet ook dat de situatie snel kan veranderen.”

“Ik geloof niet in het momentum. Dingen kunnen ook heel snel fout gaan. Dat zagen we aan de kwalificatie, waar we op onverklaarbare wijze aan het worstelen waren met de auto. Daarom moeten we elke race de details voor elkaar hebben”, aldus de Limburger, die de basis voor zijn overwinning in Mexico legde bij de start. Hij reed vanaf de derde plek op het rechte stuk voorbij zijn Mercedes-concurrenten Hamilton en Valtteri Bottas en dook als eerste de bocht in. Met ruim 16 seconden voorsprong op Hamilton passeerde hij de finishvlag en won als eerste coureur ooit voor de derde keer de Grote Prijs van Mexico.

“Het circuit in Mexico heeft ons altijd goed gelegen. Volgende week rijden we in Brazilië en daar zal het echt niet zo makkelijk gaan, ook al bewaar ik goede herinneringen aan het circuit in São Paulo”, zei Verstappen, die nog vier grands prix voor de boeg heeft. Na Brazilië komen er nog races in Qatar, Saoedi-Arabië en Abu Dhabi.