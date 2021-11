Basketballer Curry schiet Warriors met 50 punten naar zege

Basketballer Stephen Curry heeft Golden State Warriors in de NBA aan de negende overwinning in tien wedstrijden geholpen. De 33-jarige Amerikaan maakte tegen Atlanta Hawks (127-113) maar liefst 50 punten. Curry gaf ook nog eens tien assists.

Met negen zeges en pas één nederlaag staat de ploeg uit San Francisco aan kop in de westelijke divisie. De Warriors zijn vooralsnog de best presterende ploeg dit seizoen.

In het oosten moest koploper Philadelphia 76ers de derde nederlaag in deze competitie incasseren. Zonder sterspeler Joel Embiid, die positief heeft getest op het coronavirus, verloren de Sixers met 103-96 van New York Knicks. De ploeg uit Philadelphia bleef zo op acht overwinningen staan. Zes clubs, waaronder de Knicks, volgen met zeven zeges.

Chicago Bulls versloeg Brooklyn Nets met 118-95. Beide clubs behoren tot het rijtje achtervolgers van de Sixers. Miami Heat verzuimde om wat betreft aantal overwinningen op gelijke hoogte te komen met de koploper. De ploeg uit Florida ging met 113-96 onderuit bij Denver Nuggets.