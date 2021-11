Doelman Krul op eigen verzoek niet bij Oranje

Tim Krul maakt op eigen verzoek geen deel uit van de selectie van het Nederlands elftal voor de laatste interlands van komende week met Montenegro en Noorwegen in de WK-kwalificatie. “Hij heeft het lastig bij zijn club, die niet goed presteert. Hij wil zich helemaal op zijn club concentreren”, zei bondscoach Louis van Gaal.

Krul staat met Norwich City onderaan in de Premier League. Van Gaal weet niet hoelang hij de keeper uit Den Haag moet missen. “Maar ik heb hem zeker nog niet afgeschreven”, zei hij. “Ook omdat hij een speciale kwaliteit heeft. Juist hij kan strafschoppen stoppen. Zo iemand hebben we nodig als we het WK halen.”

Justin Bijlow is tegen Montenegro en Noorwegen de eerste keeper van Oranje, Mark Flekken de tweede. Jasper Cillessen is voorlopig derde keus. Hij vervangt de komende week de zieke Joël Drommel.

Cillessen miste afgelopen zomer het EK na een positieve coronatest. Hij werd vervolgens niet meer opgeroepen. “Maar hij was ook geblesseerd”, zei Van Gaal. “Hij is nu op de weg terug. Ik dicht Jasper grote kwaliteiten toe. Hij heeft er zin in, want hij kwam vandaag als eerste binnen in ons trainingskamp.”