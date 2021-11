Skiester Jelinkova maakt na tien maanden rentree in Lech

Skiester Adriana Jelinkova maakt komend weekeinde na ongeveer tien maanden afwezigheid haar rentree. De 26-jarige Nederlandse doet bij de wereldbekerwedstrijd in Lech mee aan de parallelreuzenslalom.

Jelinkova kwam in januari van dit jaar, een dag nadat ze zich officieus had geplaatst voor de komende Winterspelen in Beijing, hard ten val bij een wereldbekerwedstrijd in Kranjska Gora in Sloveniƫ. Ze scheurde de voorste kruisband van haar knie.

“Ze heeft hard gewerkt en een behoorlijk revalidatietraject achter de rug”, zegt Wopke de Vegt, technisch directeur van de Nederlandse skibond. “Ze heeft nu wedstrijden nodig om in haar ‘wedstrijdflow’ te komen. Een wedstrijd op de parallelreuzenslalom is goed om mee te beginnen. Dat is een korte competitie, een goede test voor haar knieĆ«n. Echt fit ben je weer op het moment dat je terug bent op het oude niveau. Hoe snel dat gaat, zullen we even af moeten wachten.”

Jelinkova is in februari de eerste alpineskiester die Nederland op de Olympische Spelen gaat vertegenwoordigen sinds Margriet Prajoux-Bouma in Oslo in 1952.