Sprinter Modolo verruilt Alpecin-Fenix voor Bardiani

De Italiaanse wielrenner Sacha Modolo verlaat de Belgische ploeg Alpecin-Fenix van Mathieu van der Poel en fietst vanaf volgend jaar voor het Italiaanse team Bardiani. De 34-jarige sprinter won in zijn carrière al 47 keer, onder meer twee etappes in de Ronde van Italië. Zijn laatste overwinning was in september, toen hij de derde etappe in de Ronde van Luxemburg won.

Modolo debuteerde in 2010 als prof bij Colnago, de voorloper van het huidige Bardiani. In 2014 stapte de sprinter over naar Lampre. De Italiaan droeg ook het shirt van UAE Team Emirates en EF Education.

“Ik kan mijn ervaring overbrengen aan de jonge renners in de ploeg”, meldt Modolo op de website van zijn nieuwe ploeg. “Ik heb met grote kampioenen van verschillende generaties gefietst, zoals Alessandro Petacchi en Mark Cavendish en de laatste twee seizoenen met Van der Poel.”