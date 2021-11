Tennisser Van de Zandschulp door naar tweede ronde in Stockholm

Tennisser Botic van de Zandschulp is door naar de tweede ronde van het ATP-toernooi in Stockholm. De 26-jarige Nederlander, de nummer 61 van de wereld, versloeg in de eerste ronde met de nodige moeite de Kroaat Nino Serdarusic in twee sets: 7-6 (5) 7-6 (5).

Van de Zandschulp had twee keer een tiebreak nodig om zich te ontdoen van de 24-jarige Serdarusic, de nummer 234 van de wereld en als lucky loser toegelaten tot het hoofdtoernooi. In de eerste set wisten beide spelers elkaar een keer te breken, in het tweede bedrijf wonnen beide spelers telkens hun servicegame. De partij duurde bijna 2,5 uur.

Van de Zandschulp treft in de tweede ronde de Hongaar Marton Fucsovics, de nummer 40 van de wereld.