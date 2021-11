Annan had moeite zich te concentreren na blessure De Goede

Alyson Annan, de bondscoach van de Nederlandse hockeysters, had kort na het wegvallen van captain Eva de Goede moeite zich te focussen op het spel van haar ploeg. De Goede viel na ruim een kwartier uit met een op het oog zware knieblessure.

“Ik moet zeggen dat ik wel even moeite had om me te concentreren op de wedstrijd, want het hakt er wel in”, zei Annan voor de camera van Ziggo Sport. Annan bekeek de herhalingen van de ongelukkige actie van De Goede terug op haar eigen schermpje.

In de rust besloot de coach niet te veel aandacht aan het wegvallen van De Goede te besteden. “Iedereen weet dat het niet leuk en niet fijn is en het mogelijk iets ernstigs is. Een aantal van ons is binnengelopen bij haar”, aldus Annan.

Kort na de rust was Oranje drie keer trefzeker, waardoor een 1-0-achterstand bij rust gauw werd omgebogen. “Het eerste kwart was niet goed, het tweede kwart een stukje beter en in het derde en vierde kwart domineerden we.”

Annan komt dit jaar niet meer in actie met haar ploeg en pas in februari van volgend jaar is India de tegenstander in de Pro League. “Ik ga nu lekker mijn rust pakken, want die heb ik nodig. Even een tijd niet aan hockey denken.”

Volgend jaar staat er voor de hockeysters, die deze zomer zowel Europees als olympisch kampioen werden, een WK op het programma.