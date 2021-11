Basketballer Antetokounmpo leidt Bucks langs 76ers

Basketballer Giannis Antetokounmpo heeft zijn ploeg Milwaukee Bucks langs de Philadelphia 76ers geleid. De kampioenen uit de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA wonnen in Philadelphia met 118-109.

Antetokounmpo zorgde voor 31 punten en 16 rebounds. Grayson Allen kwam tot 25 punten en Bobby Portis was ook nog goed voor 19 punten en 10 rebounds voor de Bucks, die daarmee een einde maakten aan een serie van twee nederlagen. De titelverdediger staat in de middenmoot in de Eastern Conference met vijf zeges en zes nederlagen.

Tyrese Maxey maakte bij de Sixers ook 31 punten. Georges Niang zorgde voor 21 punten en Shake Milton voor 20. Philadelphia speelde al twaalf wedstrijden en won er daarvan acht.

De kampioensploeg bezocht maandag overigens president Joe Biden in Washington. Het was de eerste keer sinds 2016 dat de basketbalkampioen uit de NBA gehuldigd werd in het Het Witte Huis.