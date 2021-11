Hockeyster De Goede loopt knieblessure op in Pro League

Hockeyster Eva de Goede, de captain van Oranje, heeft in de Pro League-wedstrijd tegen België een knieblessure opgelopen. Ze ging in het begin van het tweede kwart met ondersteuning van de medische staf strompelend van het veld in het Wagener Stadion in Amstelveen.

De 32-jarige Goede kwam ongelukkig terecht bij een verdedigende actie op de rand van de eigen cirkel. Ze greep meteen naar haar rechterknie en bleef kermend van de pijn liggen.

De Goede speelde tegen België haar 251e interland. Ze veroverde afgelopen zomer in Tokio voor de derde keer in haar loopbaan de gouden olympische medaille.

Begin dit jaar had de aanvoerder van Oranje al te maken met een gebroken pols.