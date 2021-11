Hockeysters winnen na achterstand weer van België in Pro League

De Nederlandse hockeysters hebben ook in hun tweede duel in de Pro League België verslagen. De ploeg van bondscoach Alyson Annan stond halverwege met 1-0 achter, maar boog de achterstand in het derde kwart om. Het werd in het Wagener Stadion in Amstelveen 3-1.

Stephanie van den Borre zette België na ruim een kwartier op voorsprong uit een strafcorner en omdat Oranje in de eerste helft niet overtuigde, mocht de ploeg van de Nederlandse bondscoach Raoul Ehren zowaar dromen van een stunt.

Kort na rust stelde Nederland echter snel orde op zaken. Joosje Burg maakte er in de 33e minuut van dichtbij 1-1 en niet veel later zette Freeke Moes Oranje op voorsprong met een backhand. Moes bediende vervolgens Lidewij Welten en na 38 minuten had Nederland al een marge van twee. In het restant kwam de olympisch kampioen, wederom aantredend zonder een aantal vaste waarden, niet meer in de problemen.

Een smetje op de avond was de blessure van captain Eva de Goede, die het veld in het tweede kwart verliet met een knieblessure.

Een maand geleden opende Oranje het seizoen in Amstelveen tegen België. Toen werd het 2-0.