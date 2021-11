Kandidaat-voorzitter olympisch comité: Spelen 2036 in Duitsland

Duitsland moet zich kandidaat stellen voor de organisatie van de Olympische Spelen van 2036. Dat vindt Thomas Weikert, die de belangrijkste kandidaat is om te worden gekozen tot voorzitter van het Duits olympisch comité.

Het jaar 2036 ligt gevoelig, omdat honderd jaar eerder onder het bewind van Adolf Hitler de Olympische Spelen in Berlijn plaatsvonden. “Ik weet dat er discussies zijn over het al dan niet meebieden op de Spelen van 2036, maar ik ben van mening dat we dat moeten doen”, aldus Weikert, nu nog voorzitter van de internationale tafeltennisfederatie, in een interview met ARD.

“We moeten zorgvuldig te werk gaan om ervoor te zorgen dat we ons in het buitenland goed presenteren. Het antwoord is dus duidelijk: de Paralympische Spelen en de Olympische Spelen moeten zo snel mogelijk naar Duitsland komen”, vervolgt Weikert, die vindt dat de Spelen niet per se in Berlijn plaats moeten vinden. “Dat is een andere vraag, misschien zijn er ook andere steden. Dat is zeker een onderwerp dat je dan in het organisatieteam moet bespreken.”

De nieuwe voorzitter van het Duits olympisch comité wordt 4 december gekozen. De 59-jarige Weikert heeft concurrentie van onder anderen voormalig schermer Claudia Bokel en politicus Stephan Mayer.

De Olympische Spelen van 2024 zijn in Parijs. Los Angeles is in 2028 organisator, in 2032 is het de beurt aan Brisbane.