Kromowidjojo in quarantaine na positieve coronatest ploeggenoot

Zwemster Ranomi Kromowidjojo zit in quarantaine. Een ploeggenoot van de Nederlandse van Team Iron testte dinsdag positief op het coronavirus. Het protocol van de International Swimming League, die deze week in Eindhoven begint, schrijft voor dat de gehele ploeg dan in quarantaine moet tot na de volgende PCR-test.

Kromowidjojo kon door de quarantaineplicht woensdag niet aanwezig zijn bij de openingspersconferentie van het evenement. De Groningse heeft zelf geen ziekteklachten en kan, als haar coronatest negatief uitpakt, gewoon meedoen aan de International Swimming League, zegt een woordvoerder van de zwembond.