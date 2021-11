Motorcrosser Herlings gaat voor tweede wereldtitel in MXGP

Motorcrosser Jeffrey Herlings kan voor de tweede keer in zijn carrière wereldkampioen worden in de MXGP. De 27-jarige Brabander begint met 3 punten achterstand op de Franse kampioenschapsleider Romain Febvre aan de laatste wedstrijd, de Grote Prijs van Mantova.

Afgelopen zondag won Herlings op hetzelfde circuit de GP van Lombardije. Hij eindigde toen in de eerste manche als tweede en won de tweede manche. Febvre werd eerste en tweede. Het verschil tussen de twee titelrivalen in het WK-klassement bleef daardoor gelijk (661-658). De 29-jarige Fransman werd in 2015 al eens wereldkampioen in de koningsklasse. Herlings pakte de titel in de MXGP in 2018. De afgelopen twee jaar kon hij vanwege zware blessures niet meedoen in de titelstrijd.

Bij de afsluitende GP zijn in totaal 50 punten te verdienen. Bij een gelijk puntentotaal geeft het aantal overwinningen de doorslag. In dat geval zegeviert Herlings, die dit seizoen al dertien keer als winnaar over de finish kwam. Febvre won vooralsnog zes manches. De Sloveen Tim Gajser, de wereldkampioen van 2019 en 2020, maakt met 15 punten achterstand op de Fransman ook nog kans op de titel. Gajser staat op zeven zeges.