Motorcrosser Herlings pakt voor tweede keer wereldtitel in MXGP

Motorcrosser Jeffrey Herlings heeft voor de tweede keer in zijn loopbaan de wereldtitel behaald in de MXGP. De 27-jarige Brabander stelde de eerste plaats in het klassement woensdag veilig door tijdens de laatste wedstrijd van het seizoen, in Mantova in Italië, beide manches te winnen.

De Fransman Romain Febvre begon de laatste wedstrijd met een voorsprong van 3 punten op Herlings. Na de eerste manche, die Herlings won en waar Febvre als tweede finishte, stonden beide rivalen gelijk. In de tweede omloop ging de Nederlander al snel aan kop. Febvre ging in de vijfde ronde onderuit en liep daardoor een behoorlijke achterstand op. Herlings gaf zijn leidende positie niet meer uit handen.

Herlings pakte de titel in de MXGP in 2018. De afgelopen twee jaar kon hij vanwege zware blessures niet meedoen in de titelstrijd. De 29-jarige Febvre schreef het wereldkampioenschap in 2015 op zijn naam. Herlings behaalde in de MX2-klasse al drie keer de wereldtitel, in 2012, 2013 en 2016.