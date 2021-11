Murray verrast favoriet Sinner in Stockholm

Andy Murray heeft zich op het ATP-toernooi van Stockholm ten koste van Jannik Sinner verzekerd van een plek in de kwartfinales. De 34-jarige Schot was de veertien jaar jongere Italiaan met 7-6 (4) 6-3 de baas.

Murray is tegenwoordig de nummer 143 van de wereld, Sinner maakt sinds kort deel uit van de mondiale top 10. De 20-jarige Italiaan was als eerste geplaatst in Zweden.

“Dit is misschien wel de beste zege van het seizoen. Ik wil weer klimmen op de ranking en goede resultaten neerzetten. Ik verloor al veel dit seizoen, maar het begint steeds meer ergens op te lijken”, zei Murray na afloop.

Voor Murray, drievoudig grandslamwinnaar, is het pas zijn tweede kwartfinaleplaats op de ATP Tour van het seizoen. In september reikte hij tot de laatste acht in Metz.

In de kwartfinales treft Murray de Amerikaan Tommy Paul, die zijn landgenoot Taylor Fritz uitschakelde (6-4 6-4).