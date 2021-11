Tennisser Van de Zandschulp naar laatste acht in Stockholm

Botic van de Zandschulp is op het ATP-toernooi van Stockholm doorgedrongen tot de kwartfinales. De beste Nederlandse tennisser van dit moment, de mondiale nummer 61, was de Hongaar Marton Fucsovics in drie sets de baas: 7-6 (3) 3-6 7-5.

Na bijna drie uur benutte Van de Zandschulp zijn tweede wedstrijdpunt op de service van Fucsovics, de nummer 40 van de wereld die als zevende geplaatst was.

Bij de laatste acht neemt de Nederlander het op tegen de Canadees Félix Auger-Aliassime of Filip Krajinovic uit Servië.

Voor Van de Zandschulp is het zijn laatste toernooi van het seizoen. Hij kende in 2021 zijn doorbraak, vooral dankzij zijn kwartfinaleplaats op de US Open.