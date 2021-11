Verstappen verwacht in Brazilië spanning tot einde van de race

Max Verstappen denkt dat komend weekeinde bij de Grote Prijs van Brazilië de verschillen met zijn concurrenten klein zullen zijn. “In 2019 wonnen we de race, maar het was een spannende strijd tot het einde en ik verwacht dit jaar weer iets soortgelijks”, zegt de Nederlandse Formule 1-coureur in een vraag- en antwoordgesprek van zijn team Red Bull.

Verstappen bouwde zijn voorsprong in het WK-klassement dankzij zijn zege bij de Mexicaanse Grand Prix verder uit. “Het was heel lekker om in Mexico te winnen. Als team had het bijna niet beter kunnen verlopen voor ons”, kijkt hij terug. “Het was geweldig om Sergio Pérez naast me op het podium te hebben. We hadden een snelheidsvoordeel en dat kon ik tot het einde van de race volhouden.”

In Brazilië staat weer een sprintrace op het programma. “Ik heb de andere keren goed gepresteerd in de sprintrace, maar had dan slechte raceresultaten, dus laten we proberen dat om te draaien”, aldus Verstappen, die naast de individuele wereldtitel met Red Bull ook het constructeurskampioenschap wil winnen. “Het zou veel betekenen voor Red Bull. We werken natuurlijk hard voor beide kampioenschappen. Voorlopig bekijken we het per race.”