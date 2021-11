Zwemploeg met Kromowidjojo en Toussaint naar WK kortebaan

Ranomi Kromowidjojo en Kira Toussaint voeren de ploeg van zestien zwemmers aan voor de WK kortebaan, die van 16 tot en met 21 december plaatsvinden in Abu Dhabi. Bondscoach Mark Faber heeft zeven vrouwen en negen mannen geselecteerd die aan de kwalificatie-eisen hebben voldaan.

Kromowidjojo, goed voor drie titels op de WK kortebaan van 2018, is een van de zwemsters. Ook Toussaint, die op de EK kortebaan vorige week drie keer goud pakte, maakt deel uit van de zwemploeg. Verder komen Maaike de Waard, Tessa Giele, Marrit Steenbergen, Tes Schouten en Kim Busch in actie.

Arno Kamminga en Luc Kroon zijn de boegbeelden bij de zwemmers. Kamminga gaat voor zijn eerste medailles op de WK kortebaan. Kroon hoopt zijn succes van de EK kortebaan voort te zetten. Daar was de zwemmer goed voor de titel op de 400 meter vrije slag. Ook Thom de Boer, Jesse Puts, Stan Pijnenburg, Kenzo Simons, Thomas Verhoeven, Maarten Brzoskowski en Nyls Korstanje zullen starten. De opstelling van de estafettes worden later bepaald, meldt zwembond KNZB.

De Nederlandse zwemploeg haalde bij de EK kortebaan in Kazan vorige week achttien medailles, waarvan acht keer goud. De bondscoach kijkt vol vertrouwen uit naar de WK. “De meeste Nederlandse zwemmers hebben zich in Kazan van hun beste kant laten zien. Los van de medailles zijn er ook veel persoonlijke en nationale records uit de boeken gezwommen, met als kers op de taart natuurlijk het wereldrecord op de afsluitende mixed wisselslag-estafette.”

Faber denkt dat zijn zwemmers ook in Abu Dhabi goed voor de dag zullen komen. “Al is de concurrentie daar uiteraard nog wel een stuk sterker met onder meer Australië, de Verenigde Staten en China erbij.”

De WK kortebaan zouden aanvankelijk worden gehouden in 2020 in de Verenigde Arabische Emiraten, maar werden vanwege de coronapandemie met een jaar uitgesteld.

In de komende weken komen elf Nederlandse zwemmers eerst nog actie bij de International Swimming League in Eindhoven. Van deze internationale competitie op de kortebaan zullen op 3 en 4 december ook de finales in Eindhoven plaatsvinden. Femke Heemskerk zwemt bij de ISL haar laatste wedstrijden.