Bondscoach Flick zet met Duitsland recordreeks neer

Bondscoach Hansi Flick heeft met Duitsland een recordreeks neergezet. De 56-jarige trainer behaalde in Wolfsburg in de WK-kwalificatie een klinkende zege tegen Liechtenstein (9-0). Dat was de zesde opeenvolgende overwinning voor Flick met de Duitse ploeg sinds zijn aantreden na het EK afgelopen zomer.

Flick moest tot donderdag nog het startrecord als bondscoach van Duitsland delen met zijn voorganger Joachim Löw, die na zijn benoeming in 2006 zijn eerste vijf interlands als ‘teamchef’ in winst omzette. Daarna bleef Löw met Duitsland tegen Cyprus echter steken op 1-1.

Flick kan zijn record met Duitsland zondag verder uitbouwen in de afsluitende WK-kwalificatiewedstrijd in en tegen Armenië. De Duitse ploeg kwalificeerde zich eerder al voor het WK, komend jaar in Qatar.