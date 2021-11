Giro d’Italia eindigt in 2022 met tijdrit in Verona

De Giro d’Italia van komend jaar eindigt met een tijdrit in Verona. De organisatie maakte bekend dat de 105e editie van de Italiaanse rittenkoers wordt afgesloten met een tijdrit over 17,1 kilometer met start en finish in Verona.

De Giro start op 6 mei 2022 met een rit tussen Boedapest en Visegrad. Een dag later is in de Hongaarse hoofdstad een individuele tijdrit van 9,2 kilometer. Na nog een rit in Hongarije verhuist het peloton naar Sicilië, voor een etappe op 10 mei met de finish op de Etna.

De afsluitende tijdrit in Verona vindt plaats op 29 mei. Het parcours heeft halverwege een klim met een stijgingspercentage van 5 procent en dan een afdaling van 4 kilometer terug naar de stad, waar de streep ligt bij de Arena van Verona.

De Colombiaan Egan Bernal (Ineos) won dit jaar voor de eerste keer in zijn carrière de Giro.