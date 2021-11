Hamilton zegt nog niets over mogelijke gridstraf in Brazilië

De aanhoudende geruchten in São Paulo over een mogelijke gridstraf voor hem bij de Grand Prix van Brazilië (zondag) kon titelhouder Lewis Hamilton niet echt ontkrachten. “Ik kan daar momenteel geen antwoord op geven. Ik weet het niet. Ik geloof niet dat mijn motor hier al is aangekomen, maar zo ver ik nu weet, is er niets mis mee”, zei de Formule 1-coureur van Mercedes. Zijn renstal is door de vertragingen in het vrachtverkeer vanuit Mexico, waar Max Verstappen zondag glorieus won, eveneens getroffen en kon derhalve op het circuit van Interlagos nog niet beginnen aan de vereiste voorbereidingen.

Volgens diverse mediaberichten moeten er in de motor van Hamilton mogelijk enige onderdelen worden vervangen. Daardoor zou hij dan zondag in de startopstelling voor de Grand Prix vijf plaatsen teruggezet worden. Dat zou een zware tegenvaller zijn voor de Brit, die in een verbeten strijd is verwikkeld met WK-leider Max Verstappen. De Nederlandse kopman van Red Bull leidt met een voorsprong van 19 punten en nog vier grands prix te gaan.

In het WK voor constructeurs heeft Mercedes een voorsprong van nog maar 1 punt op Red Bull. “Eerlijk gezegd, denk ik niet aan mezelf”, gaf de zevenvoudig wereldkampioen te kennen. “Natuurlijk wil ik mijn wereldtitel dit seizoen weer prolongeren, maar de eindzege voor het team is ook heel belangrijk, voor het verwerven van fondsen en voor alle mensen die in de fabriek werken. Het draait bij Mercedes niet alleen maar om één persoon. Het gaat om ons allemaal.”