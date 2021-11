Hockeyster De Goede moet wachten op diagnose knieblessure

Hockeyster Eva de Goede moet nog een tijdje wachten tot ze duidelijkheid heeft over de ernst van haar knieblessure. Volgens een woordvoerster van de Nederlandse hockeybond duurt dat mogelijk nog wel een paar dagen. De Goede raakte woensdag geblesseerd in de gewonnen Pro League-wedstrijd tegen België (3-1).

De 32-jarige aanvoerster van Oranje kwam in het begin van het tweede kwart ongelukkig terecht bij een verdedigende actie op de rand van de eigen cirkel. Ze greep meteen naar haar rechterknie en bleef kermend van de pijn liggen. De Goede werd door twee leden van de staf van het veld gedragen. De hockeyster van HGC kon amper staan op haar rechterbeen.

De Goede speelde tegen België haar 251e interland. Ze veroverde afgelopen zomer in Tokio voor de derde keer in haar loopbaan de gouden olympische medaille. De Goede brak in april van dit jaar een pols, maar herstelde snel en was er in juni alweer bij op het gewonnen EK in eigen land.