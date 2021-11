Tennisster Schuurs begint WTA Finals met winst in dubbelspel

Tennisster Demi Schuurs is goed begonnen aan de WTA Finals in de Mexicaanse stad Guadalajara. Met haar Amerikaanse dubbelpartner Nicole Melichar won de Limburgse op de openingsdag van het eindejaarstoernooi de eerste groepswedstrijd tegen Samantha Stosur en Zhang Shuai. Schuurs en Melichar, als vierde geplaatst, versloegen het als vijfde geplaatste Australisch/Chinese duo in iets meer dan een uur met 6-2 6-2.

De Nederlandse en Amerikaanse, beiden 28 jaar, leverden alleen in de eerste set een keer hun servicebeurt in. Ze wisten Stosur en Zhang vijf keer te breken.

Schuurs boekte dit jaar met Melichar twee toernooizeges: in Doha en Charleston. De Limburgse dubbelspecialiste plaatste zich voor de derde keer voor de WTA Finals, het toernooi voor de acht beste tennissters en de acht beste dubbels van het seizoen. Ze speelt in Guadalajara voor het laatst samen met Melichar. Schuurs gaat volgend jaar verder met de Taiwanese Chan Hao-ching.