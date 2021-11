Verstappen mikt in Brazilië op succesvolle ‘dubbel’

Formule 1-coureur Max Verstappen wil tijdens het komende raceweekeinde in São Paulo twee keer hard toeslaan. De WK-leider is erop gebrand om op het circuit van Interlagos eerst een topprestatie tijdens de sprintrace op zaterdag te leveren en dan een dag later tijdens de Grand Prix ook te excelleren. Een succesvolle ‘dubbel’ was hem eerder dit seizoen nog niet gegund.

Voor Verstappen ging het na de geslaagde sprintraces in Engeland (eerste) en Italië (tweede) mis in de hoofdrace. In beide wedstrijden moest hij de strijd staken na een aanrijding met zijn grote rivaal Lewis Hamilton. “De sprintraces zijn tot dusver voor mij goed verlopen. Maar daarna liepen de hoofdraces helaas slecht af. Laten we proberen die trend om te buigen”, sprak de kopman van Red Bull veelbetekenend.

Met de eindzege in de Grand Prix (25 punten), de overwinning in de sprintrace (3 punten) en de snelste ronde in de hoofdrace (1 punt) zijn er maximaal 29 punten te pakken in São Paulo. Verstappen begint met een voorsprong van 19 punten op titelhouder Hamilton aan het raceweekeinde. Na de GP in Brazilië wachten er nog drie races.

“Het is nog moeilijk te zeggen hoe competitief we zullen zijn”, gaf Verstappen te kennen. “De laatste race hier in 2019 won ik, maar het verschil met Hamilton was heel klein. Ik verwacht komend weekeinde opnieuw geringe marges tussen ons.”

Verstappen maakte een voorbehoud ten aanzien van de weersomstandigheden. Er valt komend weekeinde mogelijk wat regen in São Paulo. “We moeten afwachten wat het weer doet, want dat kan onze prestaties beïnvloeden”, besefte hij.