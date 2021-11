Zwemster Kromowidjojo test negatief en kan meedoen in Eindhoven

Zwemster Ranomi Kromowidjojo heeft negatief getest op het coronavirus en kan dus meedoen aan de International Swimming League (ISL) in Eindhoven. De drievoudig olympisch kampioene moest tijdelijk in quarantaine nadat een ander lid van Team Iron, de ploeg waarvoor ze zwemt, positief had getest. Kromowidjojo (31) ontbrak daardoor woensdag op de persconferentie in Eindhoven, waar een toelichting werd gegeven op het evenement in het Pieter van den Hoogenband-zwemstadion.

Ook een lid van Energy Standard, de ploeg van Femke Heemskerk, bleek besmet te zijn met het coronavirus. De overige zwemmers testten allemaal negatief en kunnen volgens een woordvoerder van de ISL dus donderdagavond in actie komen in Eindhoven. Thom de Boer zit bij Iron in het team van Kromowidjojo.

In de ISL nemen topzwemmers vanuit de hele wereld het in teamverband tegen elkaar op. Na de voorrondes in Napels staan deze weken in Eindhoven de halve finales en de finales (3 en 4 december) op het programma.

In het Brabantse zwembad zijn dagelijks 1300 mensen welkom bij de ISL-wedstrijden, maar de kaartverkoop valt vooralsnog tegen. “We verwachten het eerste weekeinde niet zoveel toeschouwers. Veel mensen wachten waarschijnlijk op nieuws van de overheid”, aldus de woordvoerder.

De organisatie houdt nauwlettend in de gaten wat het Nederlandse kabinet vrijdag gaat beslissen. Het Outbreak Management Team (OMT) adviseert om weer over te gaan tot een korte lockdown vanwege het snel stijgende aantal coronapatiĆ«nten. “We weten daar van af en hebben nauw contact met de gemeente Eindhoven”, aldus de perschef van de ISL. “We weten niet wat er gaat gebeuren, maar we zijn overal op voorbereid. In Boedapest hebben we vorig jaar zes weken in een ‘bubbel’ gezwommen. De veiligheid van alle deelnemers staat voorop, daarom hebben ze allemaal een aparte hotelkamer.”