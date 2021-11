Hamilton pakt ‘motorstraf’ in Grote Prijs Brazilië

Lewis Hamilton incasseert in de Grote Prijs van Brazilië een straf voor het wisselen van een belangrijk onderdeel van zijn motor. De Britse Formule 1-coureur van Mercedes moet in de race vijf plaatsen naar achteren in de startopstelling, meldde zijn team tijdens de eerste vrije training op het circuit van Interlagos in São Paulo.

Die tegenslag voor de zevenvoudig wereldkampioen kan gunstig uitpakken voor Max Verstappen van Red Bull. De twee coureurs zijn in een verbeten strijd verwikkeld om de wereldtitel. Verstappen leidt het kampioenschap met een voorsprong van 19 punten en nog vier grands prix te gaan.

In de bolide van Hamilton wordt zijn vijfde zogeheten Internal Combustion Engine geplaatst en daarmee heeft hij het maximaal toegestane aantal van drie per seizoen opnieuw overschreden. De gridstraf van vijf plaatsen geldt alleen voor de hoofdrace op zondag en niet voor de sprintrace op zaterdag.