Hamilton sneller dan Verstappen in eerste training Brazilië

Lewis Hamilton heeft in de eerste vrije training voor de Grote Prijs van Brazilië de snelste ronde gereden in zijn Mercedes. De Britse regerend wereldkampioen klokte 1.09,050 op het circuit van Interlagos in São Paulo en hij was daarmee 0,367 seconden sneller dan Max Verstappen in zijn Red Bull. De Mexicaan Sergio Pérez reed de derde tijd in zijn Red Bull; hij gaf 0,442 seconde toe op Hamilton.

Voor Hamilton was de beste tijd in de training een kleine opsteker na het slechte nieuws dat zijn team tijdens de sessie bekend maakte. Er moet een onderdeel in de motor van zijn Mercedes worden vervangen, met als gevolg dat de Brit zondag in de startopstelling voor de race voor straf vijf plaatsen naar achteren moet.

Hamilton vecht dit seizoen met Verstappen om de wereldtitel. De Nederlander leidt met 19 punten voorsprong op de Brit met nog vier races te gaan. Later vrijdag is er een kwalificatierace die de startvolgorde bepaalt voor de sprintrace op zaterdag. Voor die korte race over 100 kilometer geldt de ‘gridstraf’ van Hamilton niet.