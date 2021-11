Nederlandse schaatsers buiten podium op 500 meter, Gao razendsnel

Kai Verbij is bij de wereldbeker schaatsen in Tomaszów Mazowiecki met 34,93 seconden als achtste geëindigd op de 500 meter. Daarmee was hij de beste Nederlander. De zege ging naar de Chinees Tingyu Gao, die met een nieuw baanrecord van 34,26 met afstand de snelste was.

Merijn Scheperkamp kwam in de eerste rit tot 34,94. Die tijd was goed voor de negende plaats. Hein Otterspeer was na een hapering na de start met 34,98 iets langzamer. Hij werd twaalfde. Dai Dai N’tab, winnaar van brons op de WK vorig jaar, kwam niet verder dan 35,01. Daarmee werd hij veertiende.

Gao maakte in het voorseizoen indruk door een tijd van 33,83 te schaatsen op de 500 meter, slechts 0,21 seconde boven het wereldrecord van de Rus Pavel Koelizjnikov. Op de baan in Polen liet hij zien ook razendsnel te zijn. Hij bleef de Japanner Tatsuya Shinhama (34,54) en wereldkampioen Laurent Dubreuil uit Canada (34,68) voor.