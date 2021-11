Schaatser Kramer eindigt in B-divisie als negende op 5000 meter

Schaatser Sven Kramer is bij de eerste wereldbekerwedstrijd van het seizoen in de Poolse stad Tomaszów Mazowiecki in de B-divisie als negende geëindigd. De drievoudig olympisch kampioen op de 5000 meter kwam tot een tijd van 6.30,09 minuten en was daarmee ruim 6 seconden langzamer dan de Noor Sander Eitrem, die de B-groep won in 6.23,73.

Marcel Bosker zette de derde tijd neer met 6.24,66. Hij moest ook de Noor Hallgeir Engebraten nog net voor laten gaan. Bosker en Engebraten reden net als Kramer en de Rus Danila Semerikov in de laatste rit.

Kramer, tienvoudig Nederlands kampioen op de 5000 meter, eindigde bij de NK Afstanden als vijfde op de 5000 meter en plaatste zich daarmee net voor de wereldbeker. Net als Bosker moest hij op de eerste 5000 meter starten in de B-groep, waarin met vier schaatsers op de baan wordt gereden. In de A-groep komen later op vrijdag Nederlands kampioen Jorrit Bergsma, Patrick Roest en Marwin Talsma in actie.