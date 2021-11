Schaatser Van der Poel verslaat Bergsma op 5000 meter in Polen

De Zweedse schaatser Nils van der Poel heeft bij de eerste wereldbeker schaatsen van het seizoen in Tomaszów Mazowiecki op een indrukwekkende manier de 5000 meter op zijn naam geschreven. De regerend wereldkampioen versloeg in een rechtstreeks duel Nederlands kampioen Jorrit Bergsma met een tijd van 6.15,56 minuten.

Bergsma moest met 6.21,22 genoegen nemen met de vierde plaats. Wereldrecordhouder Ted-Jan Bloemen uit Canada pakte het zilver met 6.20,94, net voor Patrick Roest (6.21,03).

Bergsma had op de NK afstanden eind oktober indruk gemaakt met een snelle tijd van 6.07,30, wat een fors persoonlijk record was. In de rit tegen Van der Poel, die pas zijn eerste wedstrijd van het seizoen reed, nam Bergsma even afstand, maar de Zweed knokte zich al snel terug en versnelde vervolgens. Hij reed met rondjes 29 laag steeds verder weg bij Bergsma en dook met zijn winnende tijd ook ruim onder het baanrecord van 6.19,38 van Roest.

Roest was in de rit daarvoor tegen de Canadees Graeme Fish na een voorzichtige start steeds snellere rondjes gaan rijden. Daarmee leek hij net onder de tot dan toe snelste tijd van Bloemen te duiken, maar hij redde het in de slotronde niet: 6.21,03. Het bleek goed voor de derde tijd.