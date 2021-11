Schaatsers beginnen aan eerste van vier wereldbekerwedstrijden

De schaatsers beginnen het wereldbekerseizoen in Tomaszów Mazowiecki. Op de Poolse schaatsbaan wordt de eerste van vier wereldbekerwedstrijden verreden. Hierna volgen wereldbekers in Stavanger (19-21 november), Salt Lake City (3-5 december) en Calgary (10-12 december).

De Nederlandse schaatsers moeten op alle individuele afstanden en bij de ploegachtervolging en massastart in de internationale top presteren om voldoende punten te verzamelen voor startplaatsen op de Olympische Spelen van begin volgend jaar in Beijing. Nederland kan daar maximaal negen schaatsers bij zowel de mannen als de vrouwen afvaardigen. Bij tegenvallende prestaties bij de wereldbekerwedstrijden kan Nederland startplekken verliezen.

De schaatsdriedaagse in Tomaszów Mazowiecki begint vrijdag met de 500 meter, eerst bij de vrouwen om 16.00 uur en daarna bij de mannen. Femke Kok won vorig seizoen alle vier de wereldbekerwedstrijden over 500 meter, maar moest eind vorige maand op de NK Afstanden de titel aan Jutta Leerdam laten. Kai Verbij is bij de mannen Nederlands kampioen op de 500 meter.

Op de 3000 meter (vrouwen) en 5000 meter (mannen) waren Irene Schouten en Jorrit Bergsma op de NK Afstanden ongenaakbaar. Internationaal zullen zij het opnemen tegen onder anderen de Russin Natalia Voronina en de Zweedse wereldkampioen Nils van der Poel.