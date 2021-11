Schaatsster Schouten wint 3000 meter bij wereldbeker in Polen

Schaatsster Irene Schouten heeft bij de eerste wereldbekerwedstrijd in Tomaszów Mazowiecki de winst gepakt op de 3000 meter. De Nederlands kampioene was met 4.04,00 sneller dan de Canadese Isabelle Weidemann, die kwam tot 4.05,25. De Italiaanse Francesca Lollobrigida werd derde met 4.06,52.

Schouten reed in de voorlaatste rit tegen Antoinette de Jong, die hard van start ging. De wereldkampioene kon het hoge tempo echter niet volhouden en werd voor de slotronde bijgehaald door Schouten. Die reed met een aflopend schema naar een nieuw baanrecord. De Jong kwam in 4.07,54 over de finish en werd daarmee zevende.

Joy Beune werd met een tijd van 4.06,94 vijfde en was daarmee de tweede Nederlandse. Carlijn Achtereekte, de olympisch kampioene van Pyeongchang op de 3000 meter, finishte als vijftiende met 4.16,06.

Schouten vond eigenlijk dat het niet zo goed ging. “Mijn tweede ronde was veel te langzaam. Daar schrok ik zelf ook van. Gelukkig had ik het door en kon ik de rit daarna goed naar huis rijden”, zei de 29-jarige schaatsster van Zaanlander bij de NOS. Ze vertelde dat ze haar techniek had aangepast voor het zware Poolse ijs. “Gelukkig heb ik daar de marathon voor om dat te leren. Ik ben blij dat ik heb gewonnen, maar uiteindelijk gaat het erom dat ik in december goed rijd”, verwees ze naar het olympisch kwalificatietoernooi van eind december.

De Jong vond juist dat ze zich te veel had aangepast aan het ijs in de Arena Lodowa. “Ik rijd hier een rondje 30,3 en dat moet ik niet doen”, zei de wereldkampioene over haar te snelle start. Wel denkt ze dat het goed is dat er de komende weken op verschillende banen wordt gereden. “Ik moet ook hier hard kunnen schaatsen.”

Sanne in ’t Hof maakte eerder op de dag haar wereldbekerdebuut in de B-divisie. Ze eindigde met 4.13,53 als vijfde.