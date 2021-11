Schaatssters Kok en Leerdam buiten top 10 op 500 meter

Femke Kok is bij de eerste wereldbekerwedstrijd langebaanschaatsen in Tomaszów Mazowiecki als elfde geëindigd op de 500 meter. De 21-jarige Friezin kwam tot 38,36 seconden. De zege ging naar de Amerikaanse Erin Jackson die met 37,61 een nieuw baanrecord reed en haar eerste wereldbekerzege pakte.

Jutta Leerdam kwam in een rit tegen olympische kampioene Nao Kodaira tot 38,52. Dat was goed voor de twaalfde plaats. De Japanse was veel sneller en reed met 37,74 de tweede tijd. De Russin Olga Fatkoelina werd met 38,07 derde voor haar landgenote en regerend wereldkampioene Angelina Golikova.

Kok kon niet tevreden zijn met haar optreden, nadat ze vorig seizoen in de ‘schaatsbubbel in Thialf’ alle vier de wereldbekerwedstrijden over 500 meter had gewonnen en daarna op de WK zilver had gepakt. “Ik baal dat ik hier zo onderaan ben geëindigd”, zei ze bij de NOS. “Die wedstrijden waren toen later in het seizoen, dan ben ik vaak wat scherper. Het is nog vroeg in het seizoen en we gaan het straks zien, maar ik heb nu wel veel motivatie om het beter te doen.”

Eerder op de dag werd Dione Voskamp met 38,64 derde in de B-divisie. Ze bleef landgenote Marrit Fledderus voor, die met 38,85 vierde werd. Michelle de Jong eindigde als negende in 39,16. Voskamp mag met haar derde tijd bij de volgende 500 meter starten in de A-divisie.

De Amerikaanse Jackson had met 37,08 al de snelste tijd van het seizoen neergezet, maar dat was in Salt Lake City. Op de baan in Polen was de 29-jarige schaatsster de snelste en versloeg ze de olympisch kampioene, die sneller was dan haar oude baanrecord in Tomaszów Mazowiecki.