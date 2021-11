Sportkoepel moedigt iedereen aan nu te gaan sporten

Sportkoepel NOC*NSF is blij dat het kabinet sporten blijft toestaan, maar ziet ook grote nadelige financiële gevolgen voor de sportsector. Dat zegt algemeen directeur Marc van den Tweel in een verklaring.

Het kabinet besloot vrijdag dat alle binnen- en buitensporten de komende drie weken kunnen doorgaan, maar zonder publiek bij zowel de profs als de amateurs. “De maatregelen brengen grote problemen voor de sportsector met zich mee. Sportevenementen zonder publiek zijn financieel gezien nauwelijks te organiseren”, zegt Van den Tweel.

NOC*NSF heeft wel begrip voor de kabinetsbesluiten. “Gezien de sterk oplopende besmettingscijfers en ziekenhuisopnames is het begrijpelijk dat het kabinet aanscherpende maatregelen heeft genomen. In de huidige gezondheidscrisis is een weerbare en vitale bevolking van cruciaal belang. Sport en voldoende bewegen houdt Nederland fysiek en mentaal gezond. Het is daarom erg belangrijk dat het kabinet sporten ook bij de sportclub mogelijk heeft gehouden. Ik zou iedereen aan willen moedigen om vooral nu te gaan sporten.”

Maar van den Tweel waarschuwt wel. “Voor veel sportclubs is het vrijwel niet mogelijk om rond te komen zonder de kantineopbrengsten en op de vrijwilligers van onze sportclubs wordt weer een groot beroep gedaan om alle maatregelen in te voeren”, aldus de directeur van de sportkoepel, die erop vertrouwt dat de aangekondigde steunpakketten snel komen en direct effectief worden.

“Steun van gemeenten en de landelijke overheid is essentieel bij het incasseren van deze zoveelste klap voor de unieke sportinfrastructuur die wij in Nederland in de afgelopen meer dan honderd jaar hebben opgebouwd. Velen in de sport maken zich terecht zorgen over de grote risico’s die de sportsector bedreigen, niet alleen voor de korte termijn maar juist ook voor de toekomst”, aldus de directeur.